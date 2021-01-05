2021, Kaş Belediyesinin yatırım yılı olacak

Kaş Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Ulutaş, 2020’nin yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle zor bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2021’in sağlıklı ve huzurlu geçmesini diledi. Yol hizmetlerinin yanı sıra çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa her alanda ilçenin standartını yükseltmek için 2020’de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulutaş, 2021’in, Kaş Belediyesiyle ilgili yatırım yılı olacağını söyledi.

Projeleri gerçekleştirmeye çalışacaklarını, tamamlanan işlerin açılışını kademeli olarak yapacaklarını dile getiren Ulutaş, “Yeni ihaleye çıkacak yaklaşık 14 projemiz hazır. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çalışmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Kaş için sıfır atık projesi var. Özellikle sıfır atık mavi, yani sadece karanın değil denizin de temizlenmesi maksadıyla kendi geri dönüşüm tesisimizi de yapmak kaydıyla güzel bir proje hazırladık.” dedi.

Ulutaş, köy yerleşik alan çalışmalarında 23 mahallenin kamu yararı kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını, Çayköy, Üzümlü ve İslamlar Mahallesi ile ilgili imarın da kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de yeni yıla ilişkin iyi dileklerini iletti.