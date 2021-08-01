YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

01.08.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
03:59
Sabah
05:40
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:10
Yatsı
21:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Ata Eczanesi
Cankaya
Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
Zeynep Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.