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2021-KPSS sonuçları açıklandı

16.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonuçlar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek - ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabı "A" olarak düzeltildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

KPSS sonuçlarının açıklandığı bilgisini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

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