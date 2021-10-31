YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi

2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi

31.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi

2022 Kış Olimpiyatları kota yarışmalarından ikincisi olan 2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Muhammed Emir Han, 1000 metre mesafesinde 85 sporcu arasında 28. oldu.

Furkan Akar ise 1500 metre mesafesinde 84 sporcu içerisinde 36. sırada yarışmayı tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERKüfürlü yanıt!Küfürlü yanıt!
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:37
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Nişantaşı Eczanesi
Cankaya
Park Dilek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.