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"2021 Silletto Ödülü" Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenecek

18.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2021 Silletto Ödülü" Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sergilenecek

Bayburt’un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında kazandığı "2021 Silletto Ödülü"nü aralık ayından itibaren sergileyecek.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesinden yapılan yazılı açıklamada, müzenin Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"ne layık görüldüğü anımsatıldı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Furkan Yavuz'un aynı ödülü 2020'de kazanan İrlanda'nın başkenti Dublin'deki 14 Henrietta Street Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, Yavuz'un, ödülü Bayburt'ta sergilenmek üzere teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Faruk Yavuz, ödülün aralık ayında müzedeki ödül köşesinde yerini alacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kültür zenginliğimizi ve derinliğimizi görünür kılmakta gösterdiğimiz başarılı çalışmalar nedeniyle bize verilen ödül, prosedür gereği 2022 yılında müzemizde sergilenecek, daha sonra bizden sonra ödülü kazanacak müzeye teslim edeceğiz. Kültür mirası kategorisinde daha önce ödül alan müzeler ve diğer kategorilerdeki ödüllü müzeler ile bir platform oluşturarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Ödülün bizden önceki sahibi 14 Henrietta Street Müzesi başta olmak üzere yapacağımız iş birliği ile ülkemizi temsil etme kabiliyetimizi geliştirmek istiyoruz."

Yavuz, dünyanın en prestijli ödülüne sahip olmanın sorumluluklarını artırdığını ifade ederek, Mart 2022'de İstanbul'da iş, sanat ve medya dünyasının katılacağı bir tanıtım gecesi düzenleyeceklerini ve Avrupa Müze Forumu yetkililerini de buraya davet edeceklerini bildirdi.

Amaçlarının kadim Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmak ve unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri gençlerin dimağında canlı tutarak geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Yavuz, dünya çapındaki birçok müzeden aldıkları iş birliği tekliflerini sistematik bir yaklaşımla değerlendirdiklerini, bu kapsamda kurmak istedikleri iş birliği platformunun çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

14 Henrietta Street Müzesi Direktörü Gemma Sexton ise Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kuruluş hikayesi ve amaçlarından etkilendiğini vurgulayarak, "Anadolu'yu, Bayburt'u ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni görmeyi heyecanla bekliyoruz. Bugün itibarıyla çok yeni ve çok değerli bir arkadaşlık başladı. Her iki müzenin paylaştığı heyecan ve kendi bölgelerine olan tutku ile birlikte geçmiş hikayeleri geleceğe taşıma amacı birçok projeye ortak adım atmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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