2021 TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı Baja Kirmasti, Bursa'da başladı

TOSFED Baja Kupası'nın ikinci yarışı olan Baja Kirmasti, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde start aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 25 aracın katılıdığı organizasyonun seremonik başlangıcı, Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı.

Toplam 200 kilometre özel etabın geçileceği yarış, Uluabat'tan başladı. Yarışlar, Warn Türkiye özel etabı ve BAV özel etabı ile Sincansarnıç'a kadar uzanacak.

Organizasyon, yarın Marmara Vinç etabının geçilmesinin ardından saat 17.30'da yapılacak ödül töreni ile son bulacak.



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