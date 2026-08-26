Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Yaz transfer döneminde Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'nun ardından Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u 25 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlayan Galatasaray, hücum hattı için çıtayı en üst seviyeye çıkardı. Sarı-kırmızılı yönetim, AC Milan forması giyen Portekizli dünya yıldızı Rafael Leão'yu kadrosuna katmak için resmi temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, İtalyan deviyle yürüttüğü pazarlıklarda transferi 40 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonuslar karşılığında noktalamayı hedeflediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

YILLIK 12 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, 27 yaşındaki Portekizli yıldız ile yıllık 12 milyon Euro seviyesinde bir maaş karşılığında el sıkıştı. Oyuncu cephesiyle el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, Milan kulübünü ikna etmek adına bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Leão transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da tecrübeli hücum oyuncusuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

MILAN FORMASIYLA 291 MAÇTA 145 GOLE DOĞRUDAN KATKI

AC Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden başarılı sol kanat oyuncusu, İtalyan kulübünün en önemli kozları arasında yer alıyor. Milan formasıyla bugüne kadar 291 resmi karşılaşmaya çıkan Rafael Leão, 80 gol ve 65 asistlik muazzam bir skorer katkısı üretti.