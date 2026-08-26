SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Kadrosunu Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, AC Milan'ın dünyaca ünlü sol kanadı Rafael Leão'yu transfer etmek için yeniden dev bir operasyon başlattı. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızla yıllık 12 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminde Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'nun ardından Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u 25 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlayan Galatasaray, hücum hattı için çıtayı en üst seviyeye çıkardı. Sarı-kırmızılı yönetim, AC Milan forması giyen Portekizli dünya yıldızı Rafael Leão'yu kadrosuna katmak için resmi temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, İtalyan deviyle yürüttüğü pazarlıklarda transferi 40 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonuslar karşılığında noktalamayı hedeflediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

YILLIK 12 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, 27 yaşındaki Portekizli yıldız ile yıllık 12 milyon Euro seviyesinde bir maaş karşılığında el sıkıştı. Oyuncu cephesiyle el sıkışan sarı-kırmızılı yönetimin, Milan kulübünü ikna etmek adına bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Leão transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da tecrübeli hücum oyuncusuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

MILAN FORMASIYLA 291 MAÇTA 145 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları 2

AC Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden başarılı sol kanat oyuncusu, İtalyan kulübünün en önemli kozları arasında yer alıyor. Milan formasıyla bugüne kadar 291 resmi karşılaşmaya çıkan Rafael Leão, 80 gol ve 65 asistlik muazzam bir skorer katkısı üretti.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepkilere artık dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Lyon maçı öncesi hesabını kapattıTepkilere artık dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Lyon maçı öncesi hesabını kapattı
TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Rafael Leao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.