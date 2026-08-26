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3 aydır tatildeydi! Sibil Çetinkaya Türkiye'yi terk etme kararı aldı

3 aydır tatilde olan fenomen Sibil Çetinkaya Türkiye'yi terk etmeye karar verdi. Fenomen "Kendime yeterli gelmemeye başladım" diyerek o ülkeye gitmeye karar verdi.

3 aydır tatildeydi! Sibil Çetinkaya Türkiye'yi terk etme kararı aldı

Bir dönem Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren fenomen Sibil Çetinkaya tatilden dönmemesiyle dikkat çekiyordu.

3 ay boyunca tatil yapan fenomen ülkeye dönünce bocaladı. Mykonos'tan döndükten hemen sonra bilgisayarını açtığını ve bir anda 'Ben gidiyorum' dediğini anlatan Çetinkaya, hayatında uzun zamandır yapmadığı kadar radikal bir karar aldığını açıkladı.

3 aydır tatildeydi! Sibil Çetinkaya Türkiye yi terk etme kararı aldı 1

Sibil Çetinkaya, son vlog'unda her şey yolunda görünürken kendisini “yetersiz” hissetmeye başladığını itiraf etti. Ünlü fenomen, içgüdülerini dinleyerek alıştığı düzeni tamamen değiştirmeye karar verdiğini duyurdu.

Fenomen "Kendime yeterli gelmemeye başladım" diyerek Londra'da 9 ders alacağı bir programa katılacağını söyledi:

3 aydır tatildeydi! Sibil Çetinkaya Türkiye yi terk etme kararı aldı 2

"UAL diye bir okul var, dokuz ders alacağım bir programa katılacağım ve derslerimi seçtim. Daha fazla ekleyecek derslerim de var. Ama haftanın neredeyse her günü böyle beş-altı saatlik bir okul sürecine girmiş bulundum ve yaklaşık altı-yedi aylık bir Londra sürecim başlıyor. İnanamıyorum bunu söylediğime."

Sosyal medyada fenomenin kararına "Para var huzur var", "Bende de para olsa böyle karar alırım", "Vay be 3 ay tatil sonra hop bir tatil daha" yorumları yağdı.

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sibil çetinkaya
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