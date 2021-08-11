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  4. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları hafta sonu koşulacak

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları hafta sonu koşulacak

11.08.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları hafta sonu koşulacak

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, hafta sonu Kocaeli'de koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 14-15 Ağustos tarihlerinde NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada, micro kategoride 6, mini kategoride 9, formula juniorda 9, formula seniorda 15 ve formula masterda da 2 olmak üzere 5 ayrı kategoride toplam 41 sporcu mücadele edecek. Tüm kategorilerde üçer yarış koşulacak.

Organizasyonda, 14 Ağustos Cumartesi günü yapılacak antrenman ve sıralama turlarının ardından saat 16.15'ten itibaren ilk yarışlar gerçekleştirilecek. 15 Ağustos Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verilecek.

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