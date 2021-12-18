YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

2021 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

18.12.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Mert Yılmazyerli birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyondan (TSF) yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya 10 sporcu katıldı.

Şampiyonanın final müsabakasında rakibi Kayra Kamer'i yenen Mert Yılmazyerli birinciliği elde etti.

Turnuvanın kapanış törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Mirage Park Resort Genel Müdürü Mustafa Gökgöz, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, TSF Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan, davetliler ve sporcular katıldı.

Satranç sporunun sponsorları ile daha güçlü olduğuna dikkati çeken Tulay, "10 usta sporcumuz Türkiye'nin şampiyonu olmak için bir hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada yarışan tüm sporcularımızı tebrik ederim. Sporcularımıza ev sahipliği yapan Güriş Holding'e ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz spor organizasyonlarında bizlere destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada birinciliği elde eden Yılmazyerli ise "Şampiyon olduğum için inanılmaz mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bana destek oldukları için aileme arkadaşlarıma teşekkür ederim. Turnuvada çok güçlü sporcular mücadele etti. Şampiyon olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
İhracatçılar rotayı gübrede Brezilya'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye çevirdiİhracatçılar rotayı gübrede Brezilya'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye çevirdi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
12:59
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Cihan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.