2021 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Mert Yılmazyerli birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyondan (TSF) yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya 10 sporcu katıldı.

Şampiyonanın final müsabakasında rakibi Kayra Kamer'i yenen Mert Yılmazyerli birinciliği elde etti.

Turnuvanın kapanış törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Mirage Park Resort Genel Müdürü Mustafa Gökgöz, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, TSF Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan, davetliler ve sporcular katıldı.

Satranç sporunun sponsorları ile daha güçlü olduğuna dikkati çeken Tulay, "10 usta sporcumuz Türkiye'nin şampiyonu olmak için bir hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada yarışan tüm sporcularımızı tebrik ederim. Sporcularımıza ev sahipliği yapan Güriş Holding'e ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz spor organizasyonlarında bizlere destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada birinciliği elde eden Yılmazyerli ise "Şampiyon olduğum için inanılmaz mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bana destek oldukları için aileme arkadaşlarıma teşekkür ederim. Turnuvada çok güçlü sporcular mücadele etti. Şampiyon olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

