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2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi Plaketleri sahiplerini buldu

17.12.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton: - "(TEVMOT Projesi) 33 milyon dolarlık bir bütçeyle uygulanmakta olan projenin henüz pilot aşamasında çok güzel sonuçlar elde edildi. Yasal mevzuat çerçevesi yenilendi. TSE'nin test, ölçüm ve izleme kapasiteleri genişletildi" - Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar: - "Proje kapsamında KOBİ'lerin eski motorlarının enerji verimli motorlarla değiştirilmesi ve böylece üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor"

KOCAELİ (AA) - UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, 33 milyon dolarlık bütçeyle uygulan KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi'nin (TEVMOT) henüz pilot aşamasında güzel sonuçlar elde edildiğini belirterek, "Yasal mevzuat çerçevesi yenilendi. TSE'nin test, ölçüm ve izleme kapasiteleri genişletildi." dedi.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Vinton, törende yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak Türk sanayisinde özellikle KOBİ'lerde kullanılan verimsiz ve kirlilik yükü ağır olan elektrikli motorların, enerji verimli, çevre ve iklim dostu motorlarla değiştirilmesi için hayata geçirilen projeye iştirak ettiklerini söyledi.

Enerji verimli motorların bir taraftan elektrik faturalarının azalmasını sağlayarak KOBİ'lerin daha verimli ve daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olduğunu, diğer taraftan iklim değişikliği sürecinde dünyanın üzerindeki yükün azaltılmasına katkıda bulunacağını dile getiren Vinton, "33 milyon dolarlık bir bütçeyle uygulanmakta olan projenin henüz pilot aşamasında çok güzel sonuçlar elde edildi. Yasal mevzuat çerçevesi yenilendi. TSE'nin test, ölçüm ve izleme kapasiteleri genişletildi." diye konuştu.

Vinton, şu ana kadar 33 KOBİ'nin toplamda 254 elektrikli motorunu TEVMOT Projesi kapsamında değiştirdiğini belirterek, "Değişmesi gereken milyonlarca verimsiz motorun olduğunu biliyoruz ancak bu projenin çok büyük bir dönüşüm aşamasının başlangıcı olduğunun bilincindeyiz." dedi.

- "Yarışma tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar da 2014'ten bu yana düzenledikleri Verimlilik Ödülleri ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yılın proje ödülleri sürecinin, 81 ilde gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantılarıyla başladığını anlatan Ar, "Bunun sonucunda 53 ilimizden 468 proje başvurusu alınarak yarışma tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı." dedi.

Projelerin değerlendirilmesinde görev alan gönüllü bağımsız değerlendiricilerle yoğun bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini belirten Ar, "Ön değerlendirilmeler sonucunda 80 ve üzeri puan alan 107 proje yeni bir inceleme aşamasına dahil edildi. Ardından 27 ildeki 107 işletmeye yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Bağımsız değerlendiricilerin bu ziyaretler sonucunda verdiği nihai puanlara göre en yüksekten itibaren 28 proje, ödül jürisinin değerlendirmesine sunuldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda da 2021 Verimlilik Proje Ödüllerini kazanan 5 kategorideki 12 işletmemiz belirlenmiş oldu." diye konuştu.

Ar, bugün toplanmalarının nedenlerinden birinin de Türkiye'de enerji verimli motorların teşvik edilmesi projesi olduğunu vurgulayarak, "2017 yılında başlayan proje kapsamında KOBİ'lerin eski motorlarının enerji verimli motorlarla değiştirilmesi ve böylece üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanmakta. Bu amaca yönelik olarak motor değişimini gerçekleştiren firmalarımızın temsilcileri de bugün burada plaketlerini alacaklar." ifadelerini kullandı.

- Ödül töreni

Törende farklı kategorilerde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri sahiplerine verildi.

Verimlilik projeleriyle birinci olan, "Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi, "Orta Ölçekli İşletmeler" kategorisinde Dedem Elektrik Taahhüt Otomotiv Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, "Büyük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ, "Ar-Ge" kategorisinde Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ, "Kamu" kategorisinde İstanbul Tersanesi Komutanlığına ödülleri takdim edildi.

Program, Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi kapsamında motorlarını enerji verimli motorlarla değiştiren firmaların temsilcilerine plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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