YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 2021 yılında her Melikgazili için 849.38 TL yatırım

2021 yılında her Melikgazili için 849.38 TL yatırım

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.11.2020 14:07 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı bütçesi olan 485 milyon liranın Meclis’te kabul edildiğini hatırlatarak, 2021 yılında her Melikgazili için 849,38 lira yatırım yapılacağını söyledi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi ile nüfusu 500 bini geçen ilçe belediyeler arasında ilk on beş içerisinde yer aldığını ve her hafta bir tesisin temelinin atıldığını ya da hizmete açıldığını söyledi.
Yatırım ve hizmetlerin temelini halktan toplanan vergilerin oluşturduğunu, bu vergilerin yerinde ve zamanında yatırıma dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “2021 yılı yatırım planlarımız program içerisinde devam edecektir. Hemşerilerimizin vergileri kendilerine hizmet ve yatırım olarak geri ödenmektedir. Zaten hizmeti gören ve yaşayan Melikgazi vergisini tam ve zamanında yatırmakta veya çalışmalarımıza bağışları ile katkı sağlamaktadır. Duyarlı davranan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 2021 yılı yatırımların zamanında tamamlanarak hizmete sunulmasının öncelikleri arasında olduğunu, bu nedenle bu her hafta koordinasyon toplantısı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:28
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kiçikapu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardelen Çapa Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.