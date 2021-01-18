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2021 yılında pastırma ve sucuk satışında yüzde 25 artış bekleniyor

18.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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2021 yılında pastırma ve sucuk satışında yüzde 25 artış bekleniyor

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 2020 yılında pastırma ve sucuk satışında yüzde 10 artışın yaşandığını, bu yıl ise yüzde 25 artış beklediklerini söyledi.Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, üyelere hizmet vermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak yaklaşık 3 yıldır üyelerimize olağanüstü hizmetler verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 2020 yılında pastırma ve sucuk satışında yüzde 10 artışın yaşandığını, bu yıl ise yüzde 25 artış beklediklerini söyledi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, üyelere hizmet vermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak yaklaşık 3 yıldır üyelerimize olağanüstü hizmetler verdik, vermeye de devam edeceğiz. 2012 yılından beklentilerimiz, tarımdaki büyümenin inşallah bu yılda mevcut büyümenin 3 katı daha artarak devam etmesini istiyoruz. 2019-2020 yılında kırmızı et üreticilerimizin mağduriyetlerinin 2021 yılında giderilerek inşallah tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da büyüme görmek istiyoruz. Pandemi süreci tarım ve hayvancılığın dışındaki sektörleri de etkilemiş durumda. Ekonomik açıdan da ülkemizin olağanüstü bir gelişmesine sahip olmasını istiyoruz. Biz sahadayız ve yine 2021’de de yatırımlarımız var. Hayvan Pazarı Projemizi 2021 yılında hayata geçirmiş olacağız. Yine Hububat Ticaret Merkezimizle ilgili bu yılda temel atma isteğimiz var. Bütün esnafımıza Allah’tan yardım diliyorum. Bu pandemi sürecinde hem bizden hem de dünyadan geçip gitmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Pastırma ve sucuk satışlarına değinen Bağlamış, “2020 yılında pastırma ve sucukta bizde tescil gören işlemler yüzde 10 artış gösterdi. Bu bizim için yeterli değil. İnşallah bu yılda pandemi süreci de bitince bu büyümenin en az yüzde 25 civarında bir büyüme hedefliyoruz. Üretimimizin artması hem pastırma, sucuk hem de bütün tarım sektöründe en az yüzde 25 büyümeyle artmasını bekliyoruz” dedi.

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