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2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı

12.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında brifing verdi.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili müdürler Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında brifing verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında brifing verdi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili müdürler Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e 2020 yılında yapılan çalışmalar ile 2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında brifing verdi. Valilik toplantı salonunda Vali Bilal Şentürk öncülüğünde gerçekleşen brifing toplantısında 2020 yılında Bilecik’te hayata geçirilen projeler ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler ele alındı.

2021 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı

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