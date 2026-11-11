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Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Bu yaz Bodrum’da kameralara takılan Çağatay Ulusoy’un fiziksel değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Eşref Rüya’nın ardından aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi olan 36 yaşındaki oyuncu Eşref Tek’i canlandırmak için yeniden forma girdi. Objektiflere gülerek poz veren oyuncunun değişimi sosyal medyada hızla yayıldı.

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı
Sariye Nur Dönmez

“Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy kariyerini hem dijitalde hem de televizyonda yaptığı işlerle adından söz ettirerek sürdürüyor. Ünlü oyuncu son olarak Eşref Tek dizisindeki performansıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

YAZ TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

36 yaşındaki oyuncu yeniden Eşref Tek karakteri için hazırlanıyor. Ekranlara ara verdiği yaz tatili döneminde aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy’dan son gelen kare hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı 1

Yaz tatilinde teknede görüntülenen Ulusoy’un aldığı kilolalar eleştirilerin hedefi olmasının önünü açmıştı.

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı 2

KİLOLARINDAN ESER KALMAMIŞ

Ünlü oyuncunun son olarak hayranıyla paylaştığı fotoğrafta yaz döneminde aldığı kilolalardan eser kalmadığı görüldü. Paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Tek
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