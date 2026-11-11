Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

“Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteriyle yıldızı parlayan Çağatay Ulusoy kariyerini hem dijitalde hem de televizyonda yaptığı işlerle adından söz ettirerek sürdürüyor. Ünlü oyuncu son olarak Eşref Tek dizisindeki performansıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

YAZ TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

36 yaşındaki oyuncu yeniden Eşref Tek karakteri için hazırlanıyor. Ekranlara ara verdiği yaz tatili döneminde aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy’dan son gelen kare hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Yaz tatilinde teknede görüntülenen Ulusoy’un aldığı kilolalar eleştirilerin hedefi olmasının önünü açmıştı.

KİLOLARINDAN ESER KALMAMIŞ

Ünlü oyuncunun son olarak hayranıyla paylaştığı fotoğrafta yaz döneminde aldığı kilolalardan eser kalmadığı görüldü. Paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu.