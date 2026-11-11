A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

Maç önü

"YENİ GELECEK GENÇ OYUNCULARIMIZ VAR. UZUN PLAN PROGRAM YAPIYORUZ"

Sergen Yalçın: "Yani şu anda bu kadar kısa süreçte hayalimizdeki bir oyun nasıl olur? Onu yarın maç başlayınca göreceğiz. Ama tabii doğal olarak uzun vadeli planlar sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası. Çünkü Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için çok değerli. Burası değerli değil mi? Tabii ki burası da değerli.

Yarın bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü mutlaka bir üç puan almamız lazım ki A grubunda kalalım. Belki play-off maçı oynayacağız, üç puan alabilirsek. Bu bizim için çok değerli. Bu grupta kalmak da çok önemli. Çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz. Bunu daha çok yukarıya çıkartabiliriz.

Bu grupta bu takımlarla oynamak oyuncu gelişimi için de çok değerli. Yeni genç oyuncularımız var. Yeni gelecek genç oyuncularımız var. Uzun plan program yapıyoruz. Onları da buraya almak için, seviyelerini çıkarmak için bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bu futbol tabii ya. Sonucun ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz ama ben yarın için takımımızın iyi konsantre olduğunu, iyi hazırlandığını düşünüyorum. Devamını hep beraber yarın göreceğiz."