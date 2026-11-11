A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

Maç önü
Sergen Yalçın: "İrfan Can kadroya alınmadığı için üzülmüş olabilir ama onunla birlikte 25 oyuncu daha üzüldü.
Bunu bireysel algılamayalım. Milli takım havuzunda olan bir oyuncu.
Bu 2 maç için takdir hakkımızı bu şekilde kullandık. Buna da beklediğimiz şey saygı duyulması."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Ya olayı bireysel olarak değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya şahsi zevklerimizi tatmin etmek için buraya gelmedik. Buraya gelmemizin sebebi ülke vatandaşlarımızı mutlu etmek, Türk futbolunu yukarıya çıkarmak, iyi oyunlar oynamak, ne bileyim bütün halktan takdir toplamak. Bunu bir süre içinde yapabileceğiz. Ama süre ne zaman olur? Bunu bilemiyorum. Şimdi milli maçları biliyorsunuz. Altı günlük süreçte iki tane maç oynuyoruz ve oyuncularla ilk defa beraber oluyoruz. Bazı şeyleri değiştirmek çok kolay değil futbolda. Ama küçük dokunuşlar yapmaya çalıştık. Mental olarak, ne bileyim oyun olarak bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İşte hep merak ettiğiniz soru, santraforsuz oynuyoruz. Hayır, getirdik santrafor yanımızda. Burada santrforla oynayacağız. O oyunda biraz farklılıklar yapacağız."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. Yani değişiklik derken şimdi oyuncularla ilgili de çok spekülasyon oldu geri dönemde. Onlarla da ilgili bazı bilgiler vereyim. Elinin üzerinde bir geniş havuzumuz var, oyuncu havuzumuz var. Yani oyuncularımızı seçerken bu havuzdan seçiyoruz ve dediğim gibi kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yani bir yüzde seksenlik bir bölüm zaten buraya gelen bir bölüm. Onlar sabit gelecekler çünkü kemikleşmiş grup. Yüzde yirmi değişebilir. Neye göre değişebilir? Performansa göre değişebilir ve performansa göre bazı tercihler yapabiliriz ve genç oyuncular var aldığımız. İşte Kocaelispor'un kalecisi gibi. Genç oyunculara da Deniz gibi Galatasaray'daki, onlara da mesaj veriyoruz. Yani buraya gelebilirsiniz. Bu forma burada asılı duruyor. Eğer yeterliyseniz, performansınız yüksekse buraya uygun görülüyorsanız buraya gelebilirsiniz. Aslında bu da bir mesajdı."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Milli takım oyuncularıyla ilgili lütfen negatif haber yapmayın.
Bana yazabilirsiniz ama oyunculara bulaşmayın.
Bunlar bizim geleceğimiz."
Maç önü
“Forvet yok mu diyordunuz, gelirken yanımda getirdim.”
Sergen Yalçın: "Santrfor yok mu diyordunuz gelirken getirdim, var. Enes başlayacak, santrfor yanımızda (gülerek)."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Yani şu anda bu kadar kısa süreçte hayalimizdeki bir oyun nasıl olur? Onu yarın maç başlayınca göreceğiz. Ama tabii doğal olarak uzun vadeli planlar sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası. Çünkü Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için çok değerli. Burası değerli değil mi? Tabii ki burası da değerli.
Yarın bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü mutlaka bir üç puan almamız lazım ki A grubunda kalalım. Belki play-off maçı oynayacağız, üç puan alabilirsek. Bu bizim için çok değerli. Bu grupta kalmak da çok önemli. Çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz. Bunu daha çok yukarıya çıkartabiliriz.
Bu grupta bu takımlarla oynamak oyuncu gelişimi için de çok değerli. Yeni genç oyuncularımız var. Yeni gelecek genç oyuncularımız var. Uzun plan program yapıyoruz. Onları da buraya almak için, seviyelerini çıkarmak için bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bu futbol tabii ya. Sonucun ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz ama ben yarın için takımımızın iyi konsantre olduğunu, iyi hazırlandığını düşünüyorum. Devamını hep beraber yarın göreceğiz."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla.
Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık.
Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil.
Yarınki müsabaka için söylüyorum. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi.
Ve sakatlıktan çıkan üç dört tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ne bileyim, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim.
İnşallah iyi bir başlangıç diyoruz yarın için. Gruptaki durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz gruptaki durumumuzu. Ama bir puan veya puanlar gelmesi dahilinde bir play-out oynama durumumuz var. Eğer onu becerebilirsek. Ama çocukların hepsi konsantre. İyiler, iyi hazırlandık, mental olarak hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Umarım yarın iyi bir başlangıç, iyi bir oyun, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur diyorum."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Arda olayıyla ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni çok ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok bizi bağlamıyor yani. O kendi kulübüyle ilgili açıklama yapıyor. Oyuncu evrak yetişmiyor değil, prosedür olarak zaten oynayamıyor. Çünkü bizim vatandaşlığa geçmemiştir. Ya vatandaşlık demeyelim; prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı şu anda seçmediği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor oyuncu. Biz sadece onu belirttik. Bu işlemler yapılırken de evraklarla yapılıyor. Yani bu sözle yapılmıyor, telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Açık söyleyelim onu. Ama bu herhalde bir süre gerektiriyor aslında kadroyu açıkladığımızda. Arda Milli Takım kadromuzda vardı. Alacaktık kadroya bu kamp için, iki maç için. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Biz de doğal olarak alamadık. Sonra kendisini arattırdık federasyondan. Kendisinden Türk Milli Takımı ile ilgili bir dilekçe yazması gerekiyor. Ondan sonra da işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor doğal olarak. Bu kısa dönemde o süreç yetişmiyor. Yani bu bir prosedür. Çok normal bir şey
Maç önü
Enes Ünal: "Tabii burada olduğum için, tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemi temsil etmek, milli takımın bir parçası olmak her zaman gurur kaynağı benim için. Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim. Ya tabii oynarsam hocam o şansı verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman yaptığım gibi. Başarılı olur mu olmam ama mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağım. İnşallah güzel olacak.
Futbolda şöyle bir şey var. 16-17 yaşında Wonderkid hani çok beklenti olan bir oyuncu olarak çıkıp 18 yaşında Manchester City'ye genç bir oyuncu olarak transfer olunca beklentiler tabii dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olman yoksa başarısız olduğunu düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman için mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler yaşadım, çıkışlar yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin bir parçasıydı, hayatımın bir parçasıydı. Ve hiçbir şeyden, hiçbir pişmanlığım yok. Ve elimden gelen her şeyi, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Ve bugün 29 yaşındayım, burada önünüzde oturuyorum. Ve tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. Benim için kariyer zirvesi. Ve inşallah yeni bir sayfa oluyor benim için. Çünkü futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Son üç yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra. Ve bunu da lehime çevirmek için, başarılı olmak için bu yolda elimden gelen en iyisini yapacağım tekrar."
Maç önü
Enes Ünal: "Kısa bir kamptı, güzel geçti. Hocamızla toplantılar yaptık, yarın da çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
Milli Takım'a geri döndüğüm için mutluyum, bizim için hizmet yeridir. Çağrılır veya çağrılmalıyız ama gönlümüz her zaman burayla."
Maç önü
Sergen Yalçın: "Hazırlanmak için çok zamanımız yok biliyorsunuz. 6 günlük bir süreçte beraber oluyoruz oyuncularla. İki tane maç oynayacağız bu süreçte. Hazırlık dönemi çok üzün sürmedi. Ancak kısa dönemde ilk maçımız olan Belçika karşılaşmasına özel bazı çalışmalar yaptık. Bazı taktik çalışmaları yaptık. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Kısa süreçte nasıl verim alacağımızı hep beraber göreceğiz."
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