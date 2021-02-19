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2021 yılının ilk fidanları üreticiyle buluştu

19.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi teşvik amacıyla üreticilere fidan dağıtımını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi teşvik amacıyla üreticilere fidan dağıtımını sürdürüyor. 2021 yılının ilk fidanlarını dağıtmaya başlayan Büyükşehir, bu yıl toplam 550 bin meyve ve zeytin fidanını üreticiye teslim edecek.
Üreticiye fidan desteğini kesintisiz sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının bahar dönemi için dağıtımlara başladı. 15 Mart’a kadar sürecek yılın ilk dağıtım döneminde 8 bin 794 üreticiye 161 bin 400’ü zeytin olmak üzere armut, ayva, dut, elma, erik, kayısı, nar, şeftali ve vişne cinsi toplam 219 bin 850 fidan hibe edilecek. 2020’de 363 bin fidan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021’de ise 25 ilçede toplam 550 bin fidan dağıtmayı hedefliyor. Büyükşehir’in bugüne kadar dağıttığı fidan sayısı 5 milyona yaklaştı.

“Üreticinin fidan alacak durumu yok”
Fidan desteğinden üreticiler de memnun. Çeşme Germiyan köyü Muhtarı Işık Kaya, “Son olarak 2020 yılının Kasım ayında fidanlarımızı almıştık, bugün de 2021 yılının ilk fidanları geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun bir süredir her yıl çiftçileri desteklemek için fidan dağıtıyor. Köylü hep üretmek istiyor ama fidan alacak durumu pek yok. Bir fidan 20-25 lira civarında. Üretici 500 lira, 700 lira verip fidan alıp dikemez. Belediyenin her çiftçiye 25 fidan desteği bu açıdan çok önemli” şeklinde konuştu.

Fidanlar üretici kooperatiflerinden alınıyor
Sağladığı fidan destekleriyle köylerde ürün ve meyve desenini çeşitlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekim yapılmayan ya da değerlendirilmeyen boş tarım arazilerinin de üretime dahil edilmesini amaçlıyor. Böylelikle hem fidan üreticisi çiftçi aileleri desteklenmiş hem de tarımsal üretimin kadim geleneklerinden olan fidan dikimi tüm köylerde yaşatılmış oluyor.
Üreticiye hibe ettiği fidanları, çalışanlarının yüzde 95’i kadınlardan oluşan Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden temin eden Büyükşehir, kent bütçesini de yerel üreticisiyle paylaşıyor. Türkiye fidan üretiminin üçte birini karşılayan 53 yıllık kooperatif, yetiştirdiği tüm fidanları öz kaynaklarıyla kurduğu modern biyoteknoloji laboratuvarlarında dikime hazırlıyor.

Fidan desteği artarak devam edecek
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı veya Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi sahibi üreticiler, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden fidan talebinde bulunabiliyorlar. 2021 yılının ilk döneminde dağıtacağı fidanlara ilişkin planlamayı tamamlayan Büyükşehir, yılsonuna doğru dağıtacağı ikinci dönem fidan taleplerini ise temmuz ayından itibaren toplamaya başlayacak.

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