YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

20.01.2021 18:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.Vali Mehmet Emin Bilmez’in Valilik’ten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Van’da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Mehmet Emin Bilmez’in Valilik’ten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, 2020 yılında yapılan yatırımları değerlendirerek 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diledi. 2020 yılındaki pandemi sürecini anlatan ve şu anda korona virüs aşılamasındaki son durum hakkında bilgi veren Vali Bilmez, Van’ın korona virüsle mücadelede iyi bir seviyede olduğuna dikkat çekti.
Van’ın çevre yolunun son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılan toplantı, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan projeler, sağlık, eğitim ve farklı kurumların devam eden ve bu yıl programa alınan yeni yatırımları hakkında bilgilendirme yapmasıyla son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:22
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı

Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

Kurs-Der Van Şubesi kuruldu

Kurs-Der Van Şubesi kuruldu

Çaldıran’da kapanan yollar tek tek açılıyor

Çaldıran’da kapanan yollar tek tek açılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.