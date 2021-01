2021 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz başkanlığında yapıldı.

Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi açıklama yapan Öksüz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan çok önemli, çok fazla can kaybına yol açan maalesef tüm dünyayı adeta esir alan bir salgınla geçirdik. İnşallah 2021 yılı ile birlikte bu salgını alınan tedbirler ile birlikte geride bırakırız çok sayıda kişinin hayatına mal olan insanlarımızın psikolojilerini de çok derinden etkiliyor birçok insan hastanelerde tedavi olmasına, tedavi olurken de çok sıkıntılar çekmesine neden olan çok sıkıntılı bir hastalık ile karşı karşıya kaldık. Halen de hastalığın etkileri devam ediyor ama sevinerek belirtelim ki tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de vaka sayılarında ciddi bir azalma var bu vaka azalmasının rehavete etmeyelim. Lütfen herkes sorumlu bütün kurum ve kuruluşlarımızın aldıkları tedbirlerde en ufak bir gevşetmeye meydan vermeden gayretlerine devam etsinler kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız özellikle, diğer kamu kuruluşlarımızın yöneticileri herkes tedbirlere azami titizlik ile uygulamaya, uymaya devam etmelidir. Bu sağlanan başarının kalıcı olması için şehrimiz için yüzde 80’in üzerinde vakalarda azalma olduğunu söylemek mümkün şuan için çok şükür entübe edilen ve yoğun bakımda olan hasta sayılarımızda, gerekse normal servislerimizde tedavi gören hasta sayısında rahatlamalarımız var bunu kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Hepimizin de bu yönde gayretli olacağını düşünüyorum diğer yandan da önümüzdeki günlerde aşılama çalışmalarına başlayacağımızı ifade etmek istiyorum gerek sağlık merkezlerimizde, hastanelerimizde, toplum sağlığı merkezleri, aile merkezlerimiz, aile hekimlerimiz. Aşı uygulama alanları belirlendi buralarda önümüzdeki birkaç gün içerisinde sanıyorum tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de aşı programı olması yapılarak, belirtilen öncelikler dahilinde aşılama çalışmalarına başlayacağız hazırlıklarımızı tamamladık, bir miktar aşı ’da elimizde ulaştı tabi bu peyderpey aşı miktarı artacak devam edecek sağlık çalışanlarımızdan başlamak kaydıyla daha sonra tabi 65 yaş, kronik rahatsızlığı olanlar ve diğer önceliklere göre devam edeceğiz, huzur evlerimiz tabi önemli, yaşlı bakım merkezlerinde çalışanlar orada kişiler öncelikler arasında. Daha sonra güvenlik görevlileri ve diğer görevliler olmak üzere devam edeceğiz. Bu konuda bilgi verdikten sonra arkadaşlar, tabi Kovid salgını var diye Şehrimizde yatırımlar durmadı devam ediyor” dedi.

2020 yılında da şehrimizin her alanda, sosyal olsun, ekonomik olsun, kültürel olsun, altyapı olsun, yatırımlarına ilgili kurum ve kuruluşlarımızın gayreti ile çalışmasıyla devam ettirdiklerini ifade eden Öksüz, “2021 yılının ilk toplantısında özellikle 2020 yılının genel bir değerlendirmesi projeler ile ilgili olarak ben size anlatmak istiyorum. Daha sonra ilgili kuruluş temsilcilerine söz vereceğiz sıra ile. Tabi yatırım programları zannediyorum ayın 15’ine doğru belli oluyor. Henüz belli olmadığı için o konuda belki kurum müdürlerimiz burada, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, tam olarak 2021 programı hakkında bilgi veremeyebilirler. Ancak genel olarak projelerden programa alınmasını muhtemel gördükleri hakkında bilgi verirlerse bizde bilgi edinmiş oluruz. 10 sektörde 319 projemiz bulunmakta, bu projelerimizin toplam tutarı 3.665.484.669 TL. önceki yıllar harcamalar toplamı 1.107.145.570 TL, toplam yıl ödeneği 673.177.811 TL yıl harcama tutarı 2020 yılı için 594.557.744 TL harcanmış, 2020 için toplam harcama tutarımız 1.701.703.314 TL bu projelerimizin mevcut durumuna baktığımızda 137 si tamamlanmış durumda 100 tanesi halen devam ediyor. 14 tanesi ihale aşamasında 53 tanesine başlanmadı, 19 tane de tasviye edilen projelerimiz bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın proje dağılımlarına baktığımız zaman104 adet il özel idaremizin projesi 55 adet, Kars Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesi 64 adet, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün projesi, Karayolları Bölge müdürlüğümüzün 30 projesi, Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğümüzün 19 projesi, Kafkas Üniversitesi 10 projesi, Kars Belediye Başkanlığımızın 9 projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün 5, Sağlık Müdürlüğümüzün 5, Tarım Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğümüzün 5 projesi, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüzün 4, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve TEAŞ Bölge Müdürlüğümüzün 3 projesi, İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün 2, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğümüz, Susuz Belediyemiz, Erzurum Tapu Kadastro 8. Bölge Müdürlüğümüz ve Sarıkamış Belediyesinin de 1 projesi bulunmaktadır. Sektörel dağılıma baktığımız da 10 sektörde 319 proje dağılmış durumda 90’nı ulaştırma ve haberleşme sektöründe, 62’si eğitim, 66’sı tarım, 59’u imalat, 9’u sağlık, 7’si turizm, 5’i enerji, 1’i konut, 3’ü diğer kamu hizmetleri iktisat ile ilgili olan projemiz var. Diğer kamu hizmetleri olup da sosyal alanda ki projelerden de 17 tane projemiz bulunmaktadır. İlçe bazında da Kars Merkezde 95 projemiz, Sarıkamış’ta 65 projemiz, Kağızman’da 43, Arpaçay’da 25, Digor’da 23, Selim’de 20, Susuz’da 12, Akyaka’da 12 projemiz bir de muhtelif olarak bulunan 24 ilçemizi ilgilendiren proje bulunmakta. Değerli arkadaşlar projelerle ilgili bilgiler bunlar, her zaman söylediğimizi yine burada tekrar etmekte fayda var ilimizde inşaat mevsimi kısa onun için yatırım programında ki işler için gerek hazırlık süreci gerekse uygulama sürecinde hızlı davranmamız gerekir, planlamamızın çok iyi olması gerekir bu kısa dönem içerisin de verilen ödenekleri mutlaka harcamamız lazım burada harcanamayan ödenekler var tabi onlar konusunda da ilgili müdürlerimiz neden harcayamadıklarını ifade eder iseler memnun oluruz” diye konuştu.

Vali Öksüz, “Bundan sonra 2021 yılın da daha fazla gayret ve daha fazla hızlı davranmalı projelerimizin inşallah gerek 2020 den kalan gerek devam eden projeler gerekse 2021 yılında yeni programa girecek işler için hepimiz çalışmamız lazım Kars bir kabuk değiştiriyor bana göre şehirleşme yönünde her geçen gün hızlı adımlar ile yürüyor. Bu şehirleşmeye dönük adımların kalıcı olabilmesi için hepimizin bu mevcut kamu yatırımlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım çünkü kamu sektörü öncü sektördür. Özel sektör kamuyu izleyecektir elbette, biz yolu açacağız şehirdeki yatırımlarla özellikle alt yapı, tarım, hayvancılık, ulaştırma, turizm gibi ilimiz için ilçelerimiz için önemli olan sektörlerde ki yatırımları yaptıkça özel sektörde burada yatırım yapmak için daha fazla moral daha fazla motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum şehrimizi hep birlikte kalkındıracağız burada ki bütün kurum müdürlerimizin bu anlayış içinde olduğunu biliyorum , inanıyorum 2021 yılında bunun sürmesini rica ediyorum özellikte ulaştırma sektöründe bir projelerimiz var sulama sektöründe Kars barajı iletim projemiz var. Devlet su işleri bölge müdürlüğümüzün iletim hatlarını bir an önce tamamlaması tarım sektöründe çalışan çiftçilerimiz için çok önemli ilimizde katma değerin yükselmesi açısından çok önemli tarımsal üretim değerimizin artması yönünden çok önemli hayvancılığımızın gelişmesi için çok önemli atık su arıtma tesisimizin bir an önce faaliyete geçmesi şehrimizin görüntüsü cazibe merkezi imajının güçlenmesi yönünden çok önemli İlimiz için ilçelerimiz için önemli olan sektörlerdeki yatırımları yaptıkça özel sektörde burada yatırım yapmak için daha fazla moral daha fazla motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum ilimizi hep birlikte kalkındıracağız buradaki bütün kurum müdürlerimizin bu anlayış içinde olduğunu biliyorum inanıyorum 2021 yılında bunun sürmesini rica ediyorum özellikle ulaştırma sektöründe büyük projelerimiz var sulama sektöründe Kars barajının iletim hatlarında projelerimiz var DSİ bölge müdürlüğümüzün iletim hatlarını biran önce tamamlaması ve tarım sektöründe çalışan çiftçilerimiz için çok önemli katma değerin yükselmesi yönünden çok önemli tarımsal üretimin artması yönünden çok önemli hayvancılığımızın gelişmesi için çok önemli atıksu arıtma tesisimizin biran önce faaliyete geçmesi şehrimizin görüntüsünü cazibe merkezi imajının güçlenmesi için çok önemli turizm açısından çok önemli il özel idaremizin faaliyetlerini biliyorsunuz bu faaliyetlerimiz turizm sektöründe tarım ve hayvancılık sektöründe şehrimizi bir üst noktaya taşımaya yönelik yatırımlar yapıyoruz. Gençlik merkezimizden tutun bedesten projemizden vadi projemize kültürel yapılarımızın tarihi yapılarımızın restorasyonundan tutunuz Sarıkamış’taki turizm merkezimizde yaptığımız yatırımlara kadar hepsi şehrimizi bir üst noktaya taşımaya yönelik çalışmalardır gayretlerdir. Sağlık sektöründe ise İnşallah 2021 yılında bölge hastanemizin inşaat çalışmalarını başlatmış oluruz diye umuyorum bu da şehrimizi sağlık açısından bir üst noktaya taşıyacak 500 yataklı şehir hastanesinin yapılması bu açıdan çok önemli vatandaşlarımız Erzurum veya çevre illere gitmeden sağlık hizmetlerini burada daha etkin daha hızlı alması yönünden çok önemli üniversitemiz önemli yatırımlar yapıyor hayvan hastanesi yapıyor , kütüphane yapıyor bütün bu saydıklarım bir sinerjinin ürünüdür birlikte çalışmanın ürünüdür Burada emek veren herkese bölge müdürlerimiz il müdürlerimiz herkese teşekkür ediyorum bu çalışmaları kamuoyuna aktaran basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. 2021 yılı daha güzel olacak pandeminin etkisi de daha da azalacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Vali Öksüz’ün konuşmasının ardından yatırımcı kuruluş yetkilileri yatırımlar hakkında sunum yaptı.