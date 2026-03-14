Evinde ölü bulunan Ayşegül Eraslan'ın otopsi raporu çıktı! Yakın arkadaşından şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

Öznur Yaslı İkier

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Eraslan'ın sır ölümüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Ayşegül Eraslan'ın yakın arkadaşı Semih Palancı 'Otopsi raporu' açıklandı diyerek olayın bir intihar değil cinayet olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni ve tasarımcı Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulundu.
Ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından kanlı olduğu görülen bir veda notu paylaşması üzerine olay ilk etapta intihar şüphesiyle değerlendirilirken, Eraslan’ın yakın çevresi olayın cinayet olabileceğini iddia etti.

KANLI NOT BIRAKMIŞTI

Eraslan’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarda, “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı” ifadelerinin yer aldığı bir not paylaşıldı.

Ardından paylaşılan ve kanlı olduğu görülen ikinci notta ise Eraslan’ın köpeklerine iyi bakılmasını istediği ve babasından özür dilediği ifadeler yer aldı.

Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Palancı, Eraslan’ın paylaştığı veda notundaki el yazısının kendisine ait olmadığını öne sürdü ve bu nedenle durumu polise bildirdiklerini söyledi.

Palancı ayrıca otopsi raporuna ilişkin bazı iddialar da dile getirerek Eraslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olabileceğini savundu.

Palancı bir video çekerek şunları anlattı; ''Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Gece atmış olduğu storyi ve kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda bilekleri kesilerek, boynu boğazı sıkılarak asılmış pozisyonu verilerek intihar etti gibi gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık.''

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

''Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz: Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ayşegül için, tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Fail ya da failler en kısa sürede bulunmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır.''

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
