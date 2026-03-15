Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İspanya La Liga'da şampiyonluk yürüyüşüne dolu dizgin devam eden Real Madrid, sahasında ağırladığı Elche'yi 4-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Ancak maça ve tüm haftaya damga vuran an, skor tabelasından ziyade milli yıldızımız Arda Güler'in futbol literatürüne geçecek o olağanüstü golü oldu.

ORTA SAHANIN GERİSİNDEN İNANILMAZ BİR ROKET!

Karşılaşmada skor avantajını elinde bulunduran eflatun-beyazlılarda sahneye çıkan Arda Güler, jeneriklere geçecek tarihi bir gole imza attı.

Topu kendi yarı alanında, orta saha çizgisinin hemen gerisinde kontrol eden genç yetenek, Elche kalecisinin kalesini terk edip öne çıktığını saliselik bir görüşle fark etti. Hiç tereddüt etmeden topun dibine giren ve adeta bir roket fırlatan Arda'nın vuruşu, metrelerce süzüldükten sonra kalecinin çaresiz bakışları arasında ağlarla buluştu.

TAKIM ARKADAŞLARI VE TRİBÜNLER ŞOKA GİRDİ!

Takımının 4. golünü bu akılalmaz füzeyle kaydeden Arda Güler, sadece rakip takımı değil, kendi takım arkadaşlarını da şoke etti. Golün ardından Real Madrid tribünleri şaşkın gözlerle ayağa fırlarken, saha içinde inanılmaz bir sevinç yumağı oluştu.

Başta teknik direktör Alvaro Arbeloa ve yedek kulübesi olmak üzere herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, Real Madrid'in kalecisi dahil tüm futbolcular depara kalkarak Arda Güler'e koştu ve milli yıldızımızı tebrik etti.

"GOLÜN POSTERİ YAPILMALI VE DUVARLARA ASILMALI"

Maç sonrası konuşan Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in golü için konuştu. Arbeloa, "Arda'nın attığı golün posterini yapın, duvarınıza asın. İnanılmazdı. Harikaydı. İnsanlar bugün bilet için ödediği paranın hakkını aldı." ifadelerini kullandı. Arda Güler, golünü attıktan kısa süre sonra teknik direktörü Arbeloa'ya koşup sarılmıştı.

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ: MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Arda Güler'in orta sahadan attığı bu fantastik gol, saniyeler içinde sosyal medyaya düşerek viral oldu. Dakikalar içerisinde milyonlarca kez tıklanan ve paylaşılan video, dünya basınında da "Puskas Yılın Golü adayı" olarak manşetleri süslemeye başladı.

LA LIGA'NIN RESMİ HESABI DA SESSİZ KALAMADI: "O BİR DAHİ"

Arda Güler'in attığı golü paylaşan İspanya'nın resmi futbol hesabı, "Arda Güler'i tanıtıyoruz, çok basit, o bir dahi." ifadelerini kullandı.