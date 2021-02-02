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2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinlikleri koordinasyon toplantısı yapıldı

02.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinlikleri koordinasyon toplantısı yapıldı

2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ Etkinlikleri Koordinasyon Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Manisa Valiliği Brifing Salonunda yapıldı.Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ Etkinlikleri Koordinasyon Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Manisa Valiliği Brifing Salonunda yapıldı.
Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Başkal, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karadeniz, “30 Ocak Cumartesi günü bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle 2021 yılı ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildi ve bu konuda kutlamalarla ilgili bir genelge yayınlandı. Bu genelgenin de ana muhataplarından birisinin İlimiz olduğunu düşünüyorum. Bu gün burada yapacağımız toplantıda bu açıdan önem kazandı. Bu konuya talip başka yerler olduğunu da biliyoruz. Bu işin gerçek sahibinin Manisa olduğunu belirtmek adına etkinliklerimizi daha aktif, daha belirgin ve yurt genelinde tanınır şekilde yapmamızda fayda olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen toplantının neler yapılabileceğine ilişkin bir çalışma toplantısı olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, 2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’nın pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile aktif bir şekilde geçirilmesinin önemine değinerek, “Bu konuda Yunusemre ve Kula İlçelerimiz bu etkinliklerin ana lokomotifi olacaktır. Dolayısıyla her iki ilçemizin de sağlayacağı katkıların önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Vali Karadeniz’in konuşması sonrasında İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından katılımcılara bir sunum yapıldı. Toplantı, 2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ kapsamında yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.

2021 ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinlikleri koordinasyon toplantısı yapıldı

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