2021'de günlük ortalama 380 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfedildi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, 2021'de günlük ortalama 380 bin kötü amaçlı yeni dosya keşfetti.

Kaspersky açıklamasına göre, şirketin tehdit algılama sistemlerinin son 12 ayda keşfettiği yeni kötü amaçlı dosya sayısı geçen yıla kıyasla 20 bin artarak (yüzde 5,7) 380 bine ulaştı.

Kötü amaçlı dosyaların yüzde 91'i tehdit olurken, Windows işletim sistemlerine özgü bir dosya biçimi olan WindowsPE dosyaları aracılığıyla gerçekleşti. Bu yıl siber suçlular Linux işletim sistemiyle ilişkili tehditleri her zamankinden daha aktif bir şekilde yaymaya başladı. Tespit edilen Linux kötü amaçlı yazılımlarının ve istenmeyen yazılımların sayısı yüzde 57 arttı.

Birçok tehdit türünün hacminde 2021'de geçen yıla göre azalma gözlenirken, Truva atı indiriciler yüzde 2,24 arttı. Tespit edilen solucan sayısında yüzde 117,5'le gözle görülür bir artış oldu ve payları yüzde 9'a ulaştı. Virüsler yüzde 27 büyümeyle paylarını yüzde 10'a çıkardı.

- "Dijital okuryazarlığı geliştirmek kullanıcılar için son derece önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Denis Staforkin, dijital okuryazarlığı geliştirmenin ve güvenlik çözümlerini güncel tutmanın kullanıcılar için son derece önemli olduğunu bildirdi.

Yıl boyunca 2020'ye göre günde 20 bin daha fazla kötü amaçlı dosya keşfettiklerini aktaran Staforkin, "Bu beklenmedik bir durum değil. Uzaktan çalışmanın dünya genelinde benimsenmesi nedeniyle çevrim içi etkinlik hala zirvede. Çevrim içi operasyonlara geçiş dünya çapında daha fazla cihazın kullanıldığı anlamına da geliyor. Bu, daha geniş bir saldırı yüzeyine ve tehditlere daha fazla maruz kalmaya yol açıyor." ifadelerini kullandı.

