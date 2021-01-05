YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. 2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı

2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.01.2021 14:48 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Meclisi’nin Ocak ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.2021 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı Kültür Merkezi Celil Yağız Salonunda yapıldı.

2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı

Düzce Belediye Meclisi’nin Ocak ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.
2021 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı Kültür Merkezi Celil Yağız Salonunda yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Denetim komisyonu üyeleri seçildi
2021 yılı içerisinde 2020 yılının gelir-giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için üye seçimi de ilk oturumda gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Ahmet Çalışkan, Erdem Akalın, Nurullah Yıldız, Oğuz Özyiğit ve Hakan Çetin Denetim Komisyonuna seçildi.
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 7 Ocak Perşembe günü yapılmasına karar verilerek Ocak ayı Belediye Meclis toplantısı sona erdi.

2021’in ilk meclis toplantısı yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Düzce Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Ayşe Eczanesi
Merkez
Mayıs Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.