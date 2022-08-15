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2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.08.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı AÖF yaz okulu sınav sonuçları katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 13 Ağustos Pazar tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı gerçekleşmişti. Sınava katılan öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavına katılım gösteren öğrenciler soru, cevap itiraz sürecine başlarken; yaz okulu sonuçları yakından takip ediliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu sene 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta tarihlerinde düzenlenen AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları 1 Haziran 2022 tarihinde ilan edilmişti. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Mayıs ayında düzenlenen AÖF bahar dönemi final sınavının ardından yaz okulu sonuçları hakkında bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

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Öğrenciler sınav soru cevaplarına itiraz yapabiliyor. 2021-2022 Yaz Okulu Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar 3 (üç) iş günü içinde yapılabilmekte. 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar ise işleme alınmayacak.


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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim aöf yaz okulu
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