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2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Balıkesir'de başladı

05.03.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Balıkesir'de başladı.

Ayvalık Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Aracıoğlu ile sporcu ve veliler katıldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, törende yaptığı konuşmada, satranç sporunda kız çocuklarının ve kadınların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kadınların dokunduğu her şeyin güzelleştiğini vurgulayan Tulay, "Satranç sporunda kadınlarımızın her geçen gün artan etkinliğini Arzum ailemizle beraber başardık. Aynı zamanda bugün burada Sayın Valimiz huzurunda Ayvalık'ta satranç ailemize gösterilen misafirperverlik için de teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Şampiyonanın Balıkesir'de yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Satranç düşünmeyi, öğrenmeyi, stratejiyi, analitik düşünceyi önceleyen hayata uygulayan bir felsefedir, düşünme yönetimidir. İnsanın beyniyle kalbini buluşturan bir spordur diyebiliriz. Bu şampiyonanın küçüklerden ve gençlerden oluşması beni ayrıca mutlu etti. Federasyonun yapısı itibarıyla da kadın yönetici sayısının fazla olmasından dolayı da tebrik ediyorum."

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde satrancın önemli bir ivme kazandığını vurguladı.

34 ilden 82 kadın sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 11 Mart'ta sona erecek.

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