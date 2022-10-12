2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Mehmet Eroğlu'na verildi

İSTANBUL (AA) - Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen "Erdal Öz Edebiyat Ödülü"nün bu yılki sahibi yazar Mehmet Eroğlu oldu.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, Dada Salon'da düzenlenen törende Eroğlu'na ödülünü seçici kurul üyelerinden Metin Celal takdim etti.

Celal, burada, Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu'nun 25 Eylül 2022'de yaptığı toplantıyla bu yılın ödülünü uzun yıllara yayılan romancılık kariyeriyle Mehmet Eroğlu'na vermeye karar verdiğini belirterek, "Mehmet Eroğlu, kişisel ya da toplumsal yıkımlara, acılara karşı duyarlılığı ve sorumlu bir aydın yazar tavrıyla, gerçek hayatın, gerçek insanlarını, yakın tarihin karanlık dönemlerini ele alan romanlarıyla ve girdiği yeni arayışlarla ödüle layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal Öz'ün oğlu Can Öz ise şunları kaydetti:

"Uzun soluklu bir ödül olması için çalıştık ama uzun soluklu derken 15 sene ilerisini göremiyorsunuz. Ama şimdi 15 senenin ardından sizlerle burada olmak gerçekten müthiş bir duygu. Ödülümüzün heykeli Handan Börtüçene tarafından hazırlandı. Ödülün şöyle bir özelliği var. Babam Kırşehir doğumlu. Kırşehir aynı zamanda Hititlerin ve Hitit alfabesinin çıkış noktası. Hitit alfabesiyle çok estetik, bronzdan döküm olarak her ödül sahibi için baştan yapılan bir ödül heykeli bu ve heykelde Hitit kültürünü de anımsatacak şekilde Erdal Öz'ün ismi yazıyor. Dolayısıyla bu ödül Erdal Öz'ün hikayesini de çok güzel anlatıyor diye düşünüyorum. Bu vesileyle 15. yılında heykelin yaratıcısı Handan Börtüçene'ye de çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Eroğlu da ödülün kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, eşinin destekleriyle bugünlere geldiğini anlattı.

"Erdal Öz Edebiyat Ödülü", 2008'den bu yana Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkır Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla ve Selim İleri'ye verildi.

