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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç ertelendi

19.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç ertelendi

Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak birçok maç ertelendi.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.

Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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