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TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik! Türkiye Kupası kararı belli oldu

TFF, Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin talebini kabul etti. Kulüpler, sözleşmesi bulunan yabancı futbolcular arasından belirleyecekleri 14 oyuncuyu Türkiye Kupası'nda herhangi bir yaş sınırı olmadan oynatabilecek.

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik! Türkiye Kupası kararı belli oldu
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin yabancı futbolcu kullanımına ilişkin talebine olumlu yanıt verdi. Alınan kararla birlikte kulüpler, mevcut sözleşmeli yabancı oyuncuları arasından belirleyecekleri 14 futbolcuyu Türkiye Kupası'nda oynatabilecek.

KULÜPLERİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

TFF den yabancı kuralında flaş değişiklik! Türkiye Kupası kararı belli oldu 1

Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre; Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralına yönelik TFF'ye yaptığı başvuru sonuçlandı. Federasyon, kulüplerin Türkiye Kupası'nda yabancı futbolcu kullanımıyla ilgili talebini kabul etti.

Buna göre kulüpler, sözleşmesi bulunan yabancı futbolcular arasından 14 oyuncuyu Türkiye Kupası müsabakalarında sahaya sürebilecek.

YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK

TFF den yabancı kuralında flaş değişiklik! Türkiye Kupası kararı belli oldu 2

Yeni düzenlemede yabancı futbolcular için herhangi bir yaş kriteri getirilmeyecek. Kulüpler, sözleşmeli yabancı oyuncuları arasından belirledikleri 14 futbolcuyu yaşlarına bakılmaksızın Türkiye Kupası'nda kullanabilecek.

Bu kararın özellikle geniş yabancı oyuncu kadrosuna sahip kulüpler açısından önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

YENİ TRANSFERLERE KAPSAM DIŞI

TFF'nin aldığı kararda dikkat çeken bir diğer detay ise transfer tarihi oldu. Düzenlemenin açıklanmasının ardından transfer edilen yabancı futbolcular, söz konusu uygulamadan yararlanamayacak.

Böylece yalnızca karar açıklanmadan önce kulüple sözleşmesi bulunan yabancı oyuncular arasından yapılacak 14 kişilik liste Türkiye Kupası'nda geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
tff yabancı kuralı
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