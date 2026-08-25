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Vincent Aboubakar yeniden Türkiye yolunda! Yeni takımı belli oldu

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig temsilcisi Bodrum FK ile anlaşma sağladı.

Vincent Aboubakar yeniden Türkiye yolunda! Yeni takımı belli oldu
Burak Kavuncu

Türk futbolunun yakından tanıdığı Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Azerbaycan ekibi Neftçi'de görev yapan 34 yaşındaki santrforun, Bodrum FK'ya transfer olmak için yola çıkacağı iddia edildi.

ABOUBAKAR BODRUM FK İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Vincent Aboubakar yeniden Türkiye yolunda! Yeni takımı belli oldu 1

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın Vincent Aboubakar transferinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Kamerunlu futbolcunun bu gece Bodrum'a hareket etmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE ÜÇÜNCÜ KEZ GELİYOR

Vincent Aboubakar yeniden Türkiye yolunda! Yeni takımı belli oldu 2

Kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları da giyen Aboubakar, Bodrum FK ile anlaşması halinde Türkiye'deki üçüncü kulübünde görev yapacak.

Deneyimli golcü, özellikle Beşiktaş'taki performansıyla Türk futbolunda önemli bir iz bırakmıştı.

NEFTÇİ'DE 18 MAÇTA 9 GOL

Vincent Aboubakar yeniden Türkiye yolunda! Yeni takımı belli oldu 3

Aboubakar, son olarak Azerbaycan temsilcisi Neftçi'de forma giydi. 34 yaşındaki santrfor, Azerbaycan Ligi'nde çıktığı 18 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırarak takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Piyasa değeri 600 bin euro seviyesine gerileyen deneyimli futbolcunun, sağlık kontrollerini geçmesinin ardından Bodrum FK ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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transfer Vincent Aboubakar bodrumspor
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