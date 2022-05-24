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2022-KPSS Lisans başvuruları başladı

24.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-KPSS Lisans başvuruları başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2022-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos'ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi, 27 Kasım'da yapılacak.

Adayların tümünün, 31 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde alınacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 7-17 Ekim tarihlerinde olacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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