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2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı

22.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ÖABT KPSS

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