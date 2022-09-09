2022 Sabri Ülker Bilim Ödülü'nü Doç. Dr. Nilay Yapıcı kazandı

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bölümü Doçenti ve Nancy & Peter Meinig Aile Araştırmacısı Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu.

Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen törenle, bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Sabri Ülker Vakfı Bilim Ödülü yeni sahibini buldu.

Bu yıl yedincisi verilen ödülün kazananı Doç. Dr. Yapıcı, "Sinir Sisteminin Yemek Yeme Güdüsünü ve Metabolizmayı Nasıl Kontrol Ettiği" konusu üzerine yaptığı çalışmasıyla ödüle hak kazandı.

Doç. Dr. Nilay Yapıcı'ya ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz tarafından takdim edildi.

Türkiye'nin bilim yolculuğundaki gelişimini teşvik etmek amacıyla genç araştırmacıların beslenme, gıda ve metabolizma alanlarındaki projelerinin ödüllendirildiği organizasyona, bilim, akademi ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

- "Odak noktamız, sağlıklı bir toplum ve geleceğin inşasına katkı sağlamak"

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Hem Vakıf hem de holding olarak odak noktamız, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir geleceğin inşasına katkı sağlamak." dedi.

Ülker, kurucuları Sabri Ülker'in kendilerine ilham olan yolundan gitmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Türkiye'de bilimin daha fazla yeşermesini, daha geniş kitlelere ulaşmasını ve çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle bilimsel çalışmalarına devam edemeyen genç bilim insanlarımızın desteklenmesini, en büyük misyonumuz olarak görüyoruz.

Elbette üstlendiğimiz misyonun ciddi bir sorumluluk olduğunun da farkındayız. Her geçen yıl bilim dünyasına yeni çalışmalar ve buluşlarla katkı sağlayan Türk bilim insanlarımız ise bu yolculuktaki en büyük güç ve motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.

Vakıf olarak toplum sağlığının yarınları için özverili çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Ülker, bu alanda yapılan bilimsel araştırmaların önemine de değindi.

Ülker, "Bilim Ödülümüzün bu yılki sahibi, açlığın biyolojisini araştıran, değerli bilim insanı, Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bölümü Doçenti ve Nancy & Peter Meinig Aile Araştırmacısı Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bu yolculuğumuzda en büyük destekçimiz olan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'e de bir kez daha emekleri için şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

- "Önümüzdeki süreçte yepyeni projeler bizleri bekliyor"

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan da Sabri Ülker Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana toplum sağlığının geleceğine katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte yepyeni projeler bizleri bekliyor. 2023 yılı, Nobel ödüllü konuşmacıları ülkemizde ağırlayacağımız, genetik ve metabolizma konusunda gelecek yıllarda ses getirecek çalışmaları topluma duyuracağımız sene. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil önderliğinde faaliyetlerine devam eden Harvard Sabri Ülker Merkezi'nin çatısı altında düzenleyeceğimiz Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, Vakfımızın ev sahipliğinde 9-10 Mayıs 2023'te Türkiye'de binlerce bilim insanını ağırlayacak.

Toplum sağlığının yarınları için genç bilim insanlarına bir nebze olsun destek olabiliyorsak bu bizler için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu yılın Bilim Ödülü kazananı olan Doç. Dr. Nilay Yapıcı'yı başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Umuyorum hep birlikte bilimin ışığında çok daha sağlıklı yarınları hep birlikte göreceğiz."

- "Genç bilim insanlarımızın, ses getirecek nice yeni başarılar kazanacağına eminim"

Hem Sabri Ülker Vakfı hem de Harvard Sabri Ülker Merkezi olarak ortak hayallerinin tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmek olduğunu aktaran Prof. Dr. Hotamışlıgil de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu uzun soluklu bir hayal. Ama adım adım ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bilim Ödülü'nü kazanan genç bilim insanlarımız, şimdiden inanılmaz başarılara imza atıyorlar. Bu yılın Bilim Ödülü kazananı Nilay Yapıcı da bu değerli ve genç beyinlerden biri. Öncelikle kendisini yürekten tebrik ediyorum.

Nilay Yapıcı'nın insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmaları büyük bir takdir ve heyecanla takip ediyorum. Harvard Sabri Ülker Merkezi olarak bizim de odağımızda metabolik hastalıklar ve obezite yer alıyor. Bu eksende hayata geçirilebilecek iş birlikleri sayesinde genç bilim insanlarımızın, bilim dünyasında ses getirecek nice yeni başarılar kazanacağına eminim."

- Çalışma beyinde gıda alımını kontrol eden sinir ağlarını araştırıyor

Doç. Dr. Yapıcı da araştırmalarının uzun dönemde beynin gıda alımını nasıl kontrol ettiğine ilişkin yeni ve ilginç verileri sağlamaya odaklandığını belirterek, "Bilimsel çalışmalarımızın yeme bozukluklarının ve özellikle obezitenin önüne geçilmesine katkı sağlamasını umuyorum. Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görüldüğüm için çok mutluyum. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yapıcı, çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Çalışmalarında açlığın biyolojisine odaklanan Doç. Dr. Yapıcı, beyindeki gıda alımını kontrol eden sinir ağlarının nasıl çalıştığını araştırıyor.

Yapıcı, laboratuvarındaki deneylerinde, beyinde gıda alım kararlarını yöneten sinir hücrelerini bulmaya ve yeme isteği sırasında bu hücrelerin aktivitelerinin nasıl değiştiğini anlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda özellikle bazı gıdaların aşırı tüketilmesine yol açan mekanizmanın çözümlenmesi hedefleniyor.

Yapıcı'nın laboratuvarı, hayvanların, dış uyaranlarla birlikte fizyolojik durumlarını entegre ederek nasıl davranışsal kararlar aldığına ve bu kararların organizmalar tarafından nasıl düzenlendiğine odaklanıyor.

Gala gecesi kapsamında "Geçmişten Bugüne Sabri Ülker Bilim Ödülü Kazananları" isimli bir de panel düzenlendi.

