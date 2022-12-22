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2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

22.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı. Açıklamada 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları...

2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Peki, TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları ve detaylar...

2022 TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklamada bulunuldu.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

2022 TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2022 TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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