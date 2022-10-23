2022-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır?

ÖSYM, YDS/2 oturumunun sona ermesinin ardından, soru kitapçığı ve cevap anahtarını çok geçmeden yayımladı. Peki ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl sorgulanır? Kontroller ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YDS/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na ait (2022-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u erişime açıldı. YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarına ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine erişim sağlayınız. Sorgulama işlemleri 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edecek.

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 oturumunun tamamlanması ve soru kitapçıkları ile cevap anahtarının bir kısmının erişime açılmasının ardından gözler, sınavın sonuçlarına çevrildi. YDS/2 sonuçlarının 8 Kasım tarihinde açıklanacağı belirtildi.

