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20223-İSG SINAV BAŞVURUSU: ÖSYM ile İSG sınav ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? Ais.osym.gov.tr başvuru ekranı

26.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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İSG sınav başvurusu ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 2023 İSG sınav ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? İşte, ais.osym.gov.tr 20223-İSG sınavı başvuru ekranı...

İSG sınav başvurusu için ÖSYM'den yazılı açıklama yapıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girmek isteyenler kişiler internette araştırma yapıyor. 2023 İSG sınav ücreti merak konusu oldu. İşte, ais.osym.gov.tr 20223-İSG sınavı başvuru ekranı ve konuya ilikşin detaylar...

20223-İSG SINAV BAŞVURUSU BAŞLADI!

İSG sınav başvurusu bugün (26 Ekim 2023 Perşembe) itibarıyla başladı.

İSG SINAV ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

İSG sınav ücreti 500 TL olarak açıklandı.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İSG sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 26 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-İSG/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2023-İSG/2 kılavuzu ve başvuru bilgileri için tıklayınız

İSG SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İSG sınav başvurusu ÖSYM aday işlemleri sistemi ekranından gerçekleştirilecek.

İSG SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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