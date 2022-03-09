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2022'ye madalyayla başlayan Çolak ile Asil, hedeflerini anlattı

09.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak: "Bu seneye madalyayla başlamak hem moral oldu hem de yıl sonuna doğru bu performansımın daha da üstüne çıkabileceğimi gösterdi" - Milli cimnastikçi Adem Asil: "Doğru yoldayım, doğru yoldayız. İnşallah önümüzdeki yarışmalarda daha iyi olacağız"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Almanya'da 28 Şubat'ta sona eren Cottbus Artistik Dünya Kupası'ndan halka aletinde kazandığı altın madalya ile 2022'ye iyi bir başlangıç yapan milli cimnastikçi İbrahim Çolak ile aynı müsabakada atlama masasında bronz madalya kazanan Adem Asil, hedeflerini anlattı.

Dünya şampiyonu unvanlı İbrahim Çolak, AA muhabirine, zor bir organizasyon olan Dünya Kupası'nın güzel geçtiğini söyledi.

Almanya'dan altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden İbrahim Çolak, "2022'ye böyle başlamak bana büyük moral oldu. Çünkü geçen sene performansım kötü değildi ama kıl payı, ufak talihsizliklerle madalyayı kaçırmıştım. Bu seneye madalyayla başlamak hem moral oldu hem de yıl sonuna doğru bu performansımın daha da üstüne çıkabileceğimi gösterdi. İnşallah herhangi bir kaza, bela, sakatlık olmadan, bu yılki hedeflerimizi başarmak için çalışmalara devam edeceğim." diye konuştu.

İbrahim Çolak, önlerinde Mısır ve Azerbaycan'daki Dünya Kupası mücadeleleri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seneki Avrupa şampiyonası 2024 Paris Olimpiyatlarına takım olarak gidebilmemiz için ilk eleme yarışmamız olacak. Orada ilk 12 ülke arasına girmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz tabii ki takım olarak madalya almak, 29 Ağustos'ta düğünüm olacak. Ondan sonra ekim sonunda dünya şampiyonası var. Orası da hem bireysel hem takım yarışması. Daha çok ağırlıklı olarak takım hedefine odaklıyız bu yıl. Ondan sonra bireysel hedeflerimiz geliyor."

- Adem Asil: "Bizim için çok iyi bir motivasyon oldu"

2022'deki ilk yarışmasında bronz madalya kazanan Adem Asil de takım olarak iyi bir mücadele gösterdikleri Dünya Kupası'ndan 2 madalya ile döndüklerini söyledi.

Adem Asil, 2022'ye güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim için iyi bir motivasyon oldu. Bu yıl en önemli hedefimiz takım olarak yarışmak. Bireysel hedeflerim var ama takım yarışmalarını ilk hedefimize koyuyoruz. İlk sezonun yarışması, takım olarak iyi yarıştık, iyi gidiyoruz, daha iyi olacağımıza inanıyorum."

Henüz sene başında olmasına rağmen iyi bir seri çıkarttığını kaydeden Adem Asil, "Yeni hareketler, yeni seriler deniyorum. Benim için gerçekten büyük bir motivasyon oldu, yeni yarışmada üçüncülük. Bir sonraki yarışmada daha iyi olacağımı hissediyorum. Doğru yoldayım, doğru yoldayız, inşallah önümüzdeki yarışmalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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