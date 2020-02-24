2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu başlıyor

-Milas Ülkü Ocakları tarafından eğitim çalışmaları kapsamında toplamda sekiz konu başlığı ile sekiz hafta sürecek olan 2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu açılıyor.

Milas Ülkü Ocakları’nda 2023 Ahmet Yesevi Gençlik ve Eğitim Kursu düzenlenecek. Türkiye’nin toplumsal yapısı, Türk siyasi tarihi, tarihsel süreçte Türk milliyetçiliği, modern fikir akımları, küreselleşme ve milli kültür, Türkiye ve uluslararası ilişkiler, iletişim yöntemleri, liderlik ve yönetim teknikleri konularında eğitimlerin verileceği kursa 15 - 28 yaşarasında bulunanlar başvurabilecek.

Son başvuru tarihi 25 Şubat Salı günü olan eğitim kursu ile ilgili bilgi aktaran Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül, “Milas Ülkü Ocakları olarak sosyal, kültürel ve sorumluluk çalışmalarımızın yanı sıra eğitim çalışmalarımıza da aralıksız olarak devam etmekteyiz. Geleceğin güçlü Türkiye’sinde çalışkanlık, milli şuur ve Türkçe öngörüleri ile vatanımıza ve milletimize hizmet edecek olan Türk gençliğinin yetişmesi adına tüm ülkemizde olduğu gibi Milas’ta da çalışmalarımıza yeni projemiz ile devam ediyoruz. Toplamda sekiz konu başlığı ve sekiz hafta sürecek olan derslerimiz alanlarında uzman değerli büyüklerimiz, müdür ve öğretmenlerimiz tarafından verilecek” dedi.

Kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak olan, aynı zamanda yapılacak olan sınav sonunda dereceye giren kursiyerlere çeşitli ödüllerinde verileceğini ifade eden Başkan Gönül, “Başvurular sosyal medya ve eğitim birimimize bizzat yapılacaktır. Sınırlı sayıda kursiyerimizin yer alacağı eğitim programımıza özellikle genç kardeşlerimizi katılmaya davet ediyorum. Damarlarımız da yer alan asil kanın vermiş olduğu inanç ve Türk gençliğine olan güvenimiz ile süreklilik haline getirmeyi planladığımız programımızın hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.



