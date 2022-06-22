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2023 Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası adaylığı için girişim başlatıldı

22.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası adaylığı için girişim başlatıldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpleri Birliği ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç, 2023 Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası'na Yalova'nın ev sahipliği yapması için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca girişim başlatıldığını bildirdi.

Yalova'da bir kafede basın toplantısı düzenleyen Erkoç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda ay-yıldızlıların altın madalya kazandığını hatırlattı.

Erkoç, milli takımın gelecek yıl Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini belirterek, başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun, 2023 Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi olabilmek için girişimlerde bulunduğunu duyuran Erkoç, "Yalova'da yapılması için temaslarda bulunuyoruz. Bunun sonucunu kısa süre içinde almak istiyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapabileceğimize de gönülden inanıyorum." dedi.

Erkoç, Tekerlekli Sandalye Süper Ligi play-off karşılaşmalarının, 25-30 Haziran'da Yalova'da gerçekleştirileceğini aktardı.

Yalovalıları bu maçları izlemeye davet eden Erkoç, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaziantep şampiyon olabilmek için kozlarını paylaşacak. Bu muhteşem mücadelede tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erkoç, YOSK olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni 12. sırada tamamlayarak kümede kalmayı başardıklarını, yeni sezon hedeflediklerini de belirlediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, YOSK Antrenörü Murat Saltan ise takımın sezon hazırlıkları hakkında bilgi verip, zorlu bir süreçte lige tutunduklarını anlattı.

Saltan, yeni sezonda öncelikle play-off aşamasına katılarak yarı final ve finale çıkmayı, Avrupa arenasında ise ülkeyi temsil etmeyi hedeflediklerine değinerek, "Transferleri de bu anlayışla yapıyoruz. Öncelikle Yalova'nın öz evlatları ile yola devam ediyoruz ama mutlaka birkaç takviye ile takımı güçlendireceğiz." diye konuştu.

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