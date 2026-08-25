2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı mı? Yeni dönem KYK yurt ücretleri açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve erişime açıldı.

Devlet yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır

Arama bölümüne 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu' yazılır

İlgili başvuru ekranı açılır

Eğitim ve kişisel bilgiler kontrol edilir

İstenen bilgiler eksiksiz şekilde doldurulur

Başvuru onaylanarak işlem tamamlanır

Başvurunun sisteme başarıyla kaydedildiği kontrol edilir.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenim bilgilerinde eksiklik veya hata bulunan öğrencilerin ise üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise yurt ücretleri oda tipine göre 750 TL ile 1.250 TL arasında değişmişti.

Yeni dönem yurt ücretlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

BAŞVURULARDA SON TARİH 29 AĞUSTOS

KYK yurt başvurusu yapacak öğrencilerin 29 Ağustos saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecinde bilgilerin dikkatli şekilde kontrol edilmesi ve başvurunun sisteme kaydedildiğinin doğrulanması önem taşıyor.