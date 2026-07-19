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2026 Dünya Kupası'nda yüzyılın finali! İspanya ve Arjantin şampiyonluk için sahada

Dünyanın en büyüğünü belirleyecek tarihi randevuda, turnuva boyunca kalesinde adeta duvar ören İspanya ile kırılmadık rekor bırakmayan Lionel Messi liderliğindeki Arjantin kozlarını paylaşıyor.

2026 Dünya Kupası'nda yüzyılın finali! İspanya ve Arjantin şampiyonluk için sahada
Emre Şen

Futbol dünyasının kalbi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahibini bulacağı dev final için atıyor. ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak bu büyük mücadelede, Avrupa'nın güçlü temsilcisi İspanya ile son şampiyon Arjantin kupayı müzelerine götürmek için sahaya çıkacak.

İSPANYA'NIN GEÇİLMEZ DUVARI: UNAI SIMON

2026 Dünya Kupası nda yüzyılın finali! İspanya ve Arjantin şampiyonluk için sahada 1

Turnuva boyunca sergilediği defansif performansla parmak ısırtan İspanya, şimdiden Dünya Kupası tarihine geçmeyi başardı. Kalesini Unai Simon'un koruduğu "Boğalar", tek bir turnuvada tam 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım unvanını elde etti. İspanya, finale gelene kadar oynadığı 7 maçlık periyotta tek golünü ise çeyrek final aşamasında Belçika karşısında yedi.

LIONEL MESSI VE ARJANTİN TARİH YAZMAYA YAKIN

2026 Dünya Kupası nda yüzyılın finali! İspanya ve Arjantin şampiyonluk için sahada 2

Arjantin cephesinde ise tüm gözler yine yaşayan efsane Lionel Messi'nin üzerinde olacak. 39 yaşındaki süperstar, bu akşam sahaya adım atması halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 farklı Dünya Kupası finalinde forma giyen tarihteki ikinci isim olacak.

Messi, bu dev maçta fileleri havalandırmayı başarırsa; Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane ve Kylian Mbappe'nin ardından iki farklı Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu unvanını da portföyüne ekleyecek. Tangocularda bir diğer dikkat çeken rekor ise Alexis Mac Allister'a ait. Başarılı orta saha oyuncusu, çıktığı 13 karşılaşmayla turnuva tarihinde hiç mağlubiyet yüzü görmeden en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin İspanya dünya kupası messi
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