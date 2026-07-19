SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'dan tarihi satış! Oulai resmen Fiorentina'da

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, genç futbolcunun satışından bonuslarla birlikte 30 milyon euronun üzerinde gelir elde ederken, kulüp tarihinin en yüksek ikinci bonservis satışına imza attı.

Trabzonspor'dan tarihi satış! Oulai resmen Fiorentina'da
Burak Kavuncu

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcunun satışından bonuslarla birlikte 30 milyon euronun üzerinde gelir elde ederken, kulüp tarihinin en yüksek bonservis satışlarından birine daha imza attı.

FIORENTINA'YA RESMEN GİTTİ

Trabzonspor dan tarihi satış! Oulai resmen Fiorentina da 1

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Christ Ravynel Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transfer olduğunu duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Karadeniz temsilcisi, oyuncunun transferinden 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon 61 euro performans bonusu olmak üzere toplam 30 milyon 61 bin euro gelir elde edecek.

SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY ALACAK

Trabzonspor dan tarihi satış! Oulai resmen Fiorentina da 2

Transfer sözleşmesinde Trabzonspor lehine önemli bir madde de yer aldı. Bordo-mavili kulüp, Oulai'nin ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'unu alma hakkına sahip olacak.

KULÜP TARİHİNİN İKİNCİ EN YÜKSEK SATIŞI

Trabzonspor dan tarihi satış! Oulai resmen Fiorentina da 1

Christ Oulai transferi, Trabzonspor tarihine geçti. Genç futbolcu, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a 27.5 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından, bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği en yüksek ikinci bonservis satışı olarak kayıtlara geçti. Bu transferle birlikte Trabzonspor kasasını önemli ölçüde güçlendirirken, Avrupa futboluna kazandırdığı bir başka yıldızdan da büyük gelir elde etmiş oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor'da van Drongelen rekor bedelle transfer oldu!Samsunspor'da van Drongelen rekor bedelle transfer oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Fiorentina Christ Inao Oulai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.