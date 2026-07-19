Trabzonspor'dan tarihi satış! Oulai resmen Fiorentina'da

Trabzonspor, Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcunun satışından bonuslarla birlikte 30 milyon euronun üzerinde gelir elde ederken, kulüp tarihinin en yüksek bonservis satışlarından birine daha imza attı.

FIORENTINA'YA RESMEN GİTTİ

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Christ Ravynel Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transfer olduğunu duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Karadeniz temsilcisi, oyuncunun transferinden 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon 61 euro performans bonusu olmak üzere toplam 30 milyon 61 bin euro gelir elde edecek.

SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY ALACAK

Transfer sözleşmesinde Trabzonspor lehine önemli bir madde de yer aldı. Bordo-mavili kulüp, Oulai'nin ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'unu alma hakkına sahip olacak.

KULÜP TARİHİNİN İKİNCİ EN YÜKSEK SATIŞI

Christ Oulai transferi, Trabzonspor tarihine geçti. Genç futbolcu, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a 27.5 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından, bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği en yüksek ikinci bonservis satışı olarak kayıtlara geçti. Bu transferle birlikte Trabzonspor kasasını önemli ölçüde güçlendirirken, Avrupa futboluna kazandırdığı bir başka yıldızdan da büyük gelir elde etmiş oldu.