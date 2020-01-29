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205 proje için dönem sonu itibariyle 302 milyon 909 bin TL harcandı

KARABÜK HABERLERİ  | 29.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Karabük’te 2020 yılı il koordinasyon kurulu birinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2020 yılı İl Koordinasyon Kurulunun birinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.2020 yılının ilk koordinasyon toplantısının ana gündem maddesinin 2019 yılının 4.

Karabük’te 2020 yılı il koordinasyon kurulu birinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2020 yılı İl Koordinasyon Kurulunun birinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.
2020 yılının ilk koordinasyon toplantısının ana gündem maddesinin 2019 yılının 4. döneminde ilde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek olduğunu belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, “Bu kapsamda ilimizde 2019 yılında; Ulaştırma Sektöründe 21, Eğitim Sektöründe 37, Kültür-Turizm Sektöründe 12, Tarım Sektöründe 63, Enerji Sektöründe 6, Sağlık Sektöründe 10, diğer kamusal hizmetler sektöründe 55 ve imar sektöründe 1 olmak üzere toplam 205 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 205 proje ve işin toplam tutarı 3 milyar 226 milyon 265 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 87 milyon 76 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri ise 391 milyon 610 bin TL’dir. 2019 yılında yürütülen 205 adet proje için dönem sonu itibariyle 302 Milyon 909 bin TL harcama yapılmıştır” dedi.
Vali Gürel, Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili o bölgede yaşayan vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Vali Fuat Gürel’in konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve Daire Müdürleri söz alarak 2020 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.

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