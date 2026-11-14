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Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Star Tv'den Atv'ye transfer olan Evlat dizisinde 2 kez yönetmen değişikliği yapılmış diziye bir türlü başlanamamıştı. İddialı projede şimdi de başrol krizi yaşandığı öğrenildi.

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi
Öznur Yaslı İkier

Bozdağ Film imzası taşıyan ve ilk olarak Star TV için hazırlanan “Evlat” dizisinin yayın adresi atv olarak değiştirilmişti. 1971 yılında başlayan bir hikâyeyi ekrana taşımaya hazırlanan dönem dizisi, hazırlık sürecinde iki kez yönetmen değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırabilmek için mücadele eden Hayat isimli bir annenin yaşam öyküsünü konu alan dizide bu kez oyuncu kadrosuna ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun'un oturduğu yapımda başrol için anlaşma sağlanan isimlerin projede yer almayacağı öğrenildi.

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi 1

BAŞROLLER PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Hayat karakterine hayat vermesi beklenen Hazal Subaşı ile doktor Çağrı rolü için el sıkışılan Birkan Sokullu'nun kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı.

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi 2

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atv Star TV Birkan Sokullu Hazal Subaşı
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