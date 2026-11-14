Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Bozdağ Film imzası taşıyan ve ilk olarak Star TV için hazırlanan “Evlat” dizisinin yayın adresi atv olarak değiştirilmişti. 1971 yılında başlayan bir hikâyeyi ekrana taşımaya hazırlanan dönem dizisi, hazırlık sürecinde iki kez yönetmen değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırabilmek için mücadele eden Hayat isimli bir annenin yaşam öyküsünü konu alan dizide bu kez oyuncu kadrosuna ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Senaryosunu Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun'un oturduğu yapımda başrol için anlaşma sağlanan isimlerin projede yer almayacağı öğrenildi.

BAŞROLLER PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Hayat karakterine hayat vermesi beklenen Hazal Subaşı ile doktor Çağrı rolü için el sıkışılan Birkan Sokullu'nun kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı.