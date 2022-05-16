AFYONKARAHİSAR (AA) - 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali kapsamında, piyanist Felix Nıederstatter konser verdi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sürüyor.

Bir termal otelde düzenlenen konserde, Piyanist Felıx Nıederstatter, Afyonkarahisar'ı çok sevdiğini söyledi.

Nıederstatter, "Afyonkarahisar halkını çok sevdim. Afyonkarahisar yemekleri de çok güzeldi." dedi.

Festival 19 Mayıs'ta sona erecek.



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