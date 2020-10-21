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21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü

SAMSUN HABERLERİ  | 21.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Dr.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Basın mensuplarının zor şart ve imkânlar içerisinde elde ettiği bilgilerle, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar etmek adına mesai saati gözetmeksizin gösterdikleri olağanüstü çaba ve gayretleri takdire şayandır” dedi.
Vali Zülkif Dağlı, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı. Vali Dağlı açıklamasında, “Günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş olan basın, her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının karşılanmasında büyük önem taşımaktadır. Toplumsal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılayan, doğru, tarafsız, ilkeli haber anlayışı ile yayın yapan gazeteciler, ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Basın mensuplarının zor şart ve imkânlar içerisinde elde ettiği bilgilerle, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar etmek adına mesai saati gözetmeksizin gösterdikleri olağanüstü çaba ve gayretleri takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine, toplumsal sorunların dile getirilmesine ve çözümüne büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Çakır: “Demokrasinin sarsılmaz temeliyiz”
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da "Gazetecilik mesleği ve gazeteciler, demokrasinin sarsılmaz temeli olmayı sürdürüyor" açıklamasında bulundu.
“21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” nedeniyle bir mesaj yayınlayan Çakır, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmek adına, doğru, tarafsız, objektif haber verebilmek için büyük bir mücadele içerisinde görevlerini yaptıklarını belirterek, "Meslektaşlarımız, dün olduğu gibi bugün de milletin vicdanına ses olmayı sürdürmektedir. Gazetecilik mesleği ve gazeteciler, demokrasinin, fikir ve düşünce hürriyetinin sarsılmaz temeli olmaya devam edecektir. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakarca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü

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