Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Basın mensuplarının zor şart ve imkânlar içerisinde elde ettiği bilgilerle, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar etmek adına mesai saati gözetmeksizin gösterdikleri olağanüstü çaba ve gayretleri takdire şayandır” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı. Vali Dağlı açıklamasında, “Günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş olan basın, her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının karşılanmasında büyük önem taşımaktadır. Toplumsal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılayan, doğru, tarafsız, ilkeli haber anlayışı ile yayın yapan gazeteciler, ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine olumlu bir katkı sağlamaktadır. Basın mensuplarının zor şart ve imkânlar içerisinde elde ettiği bilgilerle, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar etmek adına mesai saati gözetmeksizin gösterdikleri olağanüstü çaba ve gayretleri takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine, toplumsal sorunların dile getirilmesine ve çözümüne büyük katkılar sağlayan yerel basın mensuplarımızın ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.