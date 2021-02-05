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21 kişiyi dolandıran tefecinin evinden yüklü meblağda senet çıktı

05.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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21 kişiyi dolandıran tefecinin evinden yüklü meblağda senet çıktı

Denizli’de tefecilik yaparak 21 vatandaşı dolandıran 1 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Denizli’de tefecilik yaparak 21 vatandaşı dolandıran 1 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı. Operasyon ile beraber evde mağdurlara ait olan yüklü miktarda senet bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ekonomik durumu zor olan ve bankalardan kırmızı çizgi yediği için kredi kullanamayan kişilere faiz ile beraber açık senet alınarak borç para verildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tefecilik suçundan mağdur olan 21 vatandaştan ifade aldı. Yapılan bilgiler sonucu bazı vatandaşların borçlarının ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyerek icra takibinin başlatıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcısının talimatları ile beraber ekipler harekete geçti. Mağdurlardan alınan ifadeler doğrultusunda şüphelinin Bozkurt ilçesinde olduğu öğrenildi. Bozkurt ilçesinde yapılan operasyonda sonucu şüpheli bulunduğu evde yakalandı.

Mağdurlara ait 13 senet ele geçirildi
Şüphelinin evinde yapılan aramalar sonucu mağdurlara ait olduğu öğrenilen 5 müşteki adına düzenlemiş açığa imzalı senet, 6 müşteki adına düzenlemiş 85 bin TL bedelli senet, 2 müşteki adına düzenlemiş araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Olay sonrası yakalanan şüpheli hakkında yağma ve tefecilik suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Denizli Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulunarak tefecilik suçunu meslek haline getiren vatandaşlarda borç para almamalarını ve senet gibi evraklara imza atmamaları gerektiğini söyledi. Bu tür suç işleyenlerin ise emniyet birimlerine bildirilmesi konusunda uyardı.

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