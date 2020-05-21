YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü

21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.

21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ’21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü’ münasebetiyle yazılı mesaj yayınladı.
Ünal, yayınladığı mesajda, ‘’Şeyh Şamil’in liderliğinde 50 yıl Rus Çarlarına karşı bütün imkânsızlıklara rağmen şanlı mücadele veren Kuzey Kafkasya halklarının 21 Mayıs 1864’de uğradıkları ‘Sürgün ve Katliamların, Soykırımının’ 156. Yıl dönümü. 1,5 Milyon insanın 500 bini, Karadeniz’in serin sularında boğuldu, Karadeniz sahillerine vuran cesetler için Trabzon ve Sinop’ta kefen bezi yetişmedi. 1 milyon Kuzey Kafkasyalı, Osmanlı Coğrafyasının değişik yerlerine iskân edildi. Bir Avar Türkü olan Şeyh Şamil ve Arkadaşı Hacı Murat’ın liderliğinde özellikle; 1855-64 yılları arasında 9 yıl boyunca, Moskofa dünyanın dar edildiği; şanlı, şerefli, kahramanlık dolu bu destansı mücadeleyi verenleri unutmuyor, onları rahmetle, minnetle anmaya devam ediyoruz. Rus Çarlarının bütün hedefi her türlü zulme rağmen kendilerine baş eğmeyen bu Kuzey Kafkasya Halklarını öldürerek, yok ederek, vatanlarından sürerek tam bir ‘Soykırım’ yapmak idi. Dünkü Rus Çarları, Cani Stalin ve bugünkü yeni Çar Putin’de aynı. Büyün hedefleri, gayeleri kendilerine tabi olmayan Kafkas Halklarını ve diğer Türk Coğrafyalarında yaşayan Türk topluluklarını yok etmek, sürmek, öldürmek ve vatansızlaştırmak. 1552 Kazan’ın işgalinden bu tarafa bu amansız kıyım halen devam ediyor. En son Vatan Kırım 6 sene önce yeniden işgal edildi. Bunların; soyu-sopu, dini, mezhebi, meşrebi hep aynı ve biz bunların 500 senedir yaptıkları alçakça soykırımlarını, katliamları, sürgünleri unutmuyor ve kaydediyoruz. Bu acı, ıstırap dolu günleri yaşayan Kafkas Halklarını, İmam Şamil’i ve mücadele arkadaşlarını tekrar rahmetle ve şükranla hatırlıyoruz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Hava Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Havan Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.