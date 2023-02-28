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"21 salavat, besmele, neydi..." Nazlı Hamarat 'Kelime-i Şehadet'i hatırlamayınca sosyal medyanın diline düştü

28.02.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmacıları ile akıllara kazınan Nazlı Hamarat ojeli tırnaklarıyla namaz kıldığı için eleştirmişti. Eski yarışmacı şimdi de uyumadan önce okuduğu duaları sayarken söyledikleriyle sosyal medyanın gündeminde...

İşte Benim Stilim yarışmacıları arasında yer alan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nazlı Hamarat, başörtülü halini paylaşıp namaz kıldığını söyleyince gündem olmuştu. Hamarat'ın ojeli tırnakları eleştiri toplamıştı.

Aylar sonra eski yarışmacı yine gündem oldu. Gece uyumadan önce okuduğu duaları sosyal medyada anlatan Nazlı Hamarat Kelime-i Şehadet'i anlatmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hamarat konuşmasında uyuyamadığını söyleyince "Dua okusaydınız" yorumları aldı ve hemen şu yanıtı verdi:

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"Sizce ben dua okumamış olabilir miyim? Ben zaten 3 felak, 3 nas, 3 ihlas, 1 fatiha, ya 3 ya da 7 ayetel kürsi okumadan yatmıyorum. Dün gece okudum okudum yatamadım. 21 besmele, salavat ve neydi... İkamet miydi eşhedü enla olan... Onu da yapıyorum..."

Gelen mesaja çok kızdı, sert çıktı! "Lan..." Gelen mesaja çok kızdı, sert çıktı! "Lan..."

Nazlı Hamarat'ın Kelime-i Şehadet'i hatırlamaması ve o anlar sosyal medyanın diline düştü.

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