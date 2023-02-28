Yağmur Atacan "İşin gücün hükümeti eleştiri" sözüne sert çıktı! "Kızılay halka hizmet için..."

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları sabahlara kadar köylere yardım taşımıştı.

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan sosyal medyada Kızılay'ın çadır parasını ödeyip edemeyeceğini sorunca "İşin gücün hükümeti eleştiri" yazan bir mesaj aldı.

Atacan bu mesajla deliye döndü. Eski oyuncu bu mesajı ifşa edip "Troll'u kes. Lan gerizekalı hükümet devletin işleyişi için kuruluyor, halk seçiyor. Kızılay halka hizmet için kamu yararına çalışan sosyal hizmet kuruluşu... ama sen de haklısın kavramlar karıştı çözemiyorsun. Kızılay ile devletin alakası yok ama illa hükümet alakalı diyorsun" diyerek tepki gösterdi.





